PSG-OM : Boli s’acharne contre Roche, la réponse est humiliante

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

A l’approche du Classique prévu dimanche soir, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille n’ont pas vraiment lancé les hostilités.

Hormis une petite pique du défenseur central Presnel Kimpembe, qui assure qu’il ne mettra jamais les pieds dans la cité phocéenne, les acteurs ont apparemment choisi de ne pas ajouter de tension à cette affiche. En revanche, les anciens, qui ont animé ce choc pendant les années 90, ne se gênent pas pour régler leurs comptes. Dans un entretien accordé à La Provence, la légende olympienne Basile Boli a en effet taclé l’ancien Parisien Alain Roche, jugé peureux avant les rencontres bouillantes.

« Parfois quand je les vois en tant que consultants, ils me font marrer. Il y en avait qui avaient tellement peur qu’ils tapaient les premiers… Comme Alain Roche, a critiqué le héros de la Ligue des Champions en 1993. Il se chiait tellement dessus ! Il vomissait avant le match, tu le voyais dans le couloir, il avait les yeux qui sortaient… Il frappait donc le premier, il emplâtrait Abedi (Pelé) ou Alen (Boksic). » Sauf que l’ambassadeur de l’OM aurait peut-être mieux fait de se taire, tant la réponse du consultant de Canal+ a été sévère !

Roche et l’emploi fictif de Boli

« Chaque année, La Provence va chercher Basile Boli, le sort de sa torpeur, de son job fictif d'ambassadeur à l'Olympique de Marseille et il me fracasse, a réagi Roche. Ce n'est pas la première fois, ça fait deux fois en trois ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Rien. Cette attaque est gratuite, c'est totalement idiot. Qu'il continue à faire ce qu'il fait, on ne le voit pas. Et surtout, il vaut mieux qu'il ne parle pas. » Comparé à ça, le Classique d'aujourd'hui paraît tendre...