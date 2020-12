PSG : Neymar accuse ses coéquipiers, la raison est sidérante

Dans : PSG.

La tension est grande au Paris Saint-Germain et Neymar n'est pas le dernier à se plaindre de la manière dont le PSG évolue actuellement.

Lorsque Neymar est dans un grand jour, le Paris Saint-Germain n’a pas grand-chose à craindre de ses adversaires. Mais si la star brésilienne se perd dans son football, ce qui lui arrive régulièrement, alors il redevient un joueur agaçant et capable souvent du pire. Contre Bordeaux, la seconde période de la star brésilienne du PSG a été un exemple parfait de ce que peut faire le « mauvais » Neymar, mais du côté de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo on compte sur le « bon » Neymar pour débloquer la situation à Old Trafford contre Manchester United mercredi soir. En attendant, le joueur de la Seleçao s’agace lui aussi de la période traversée par le club de la capitale. Mais ce ne sont pas les prestations collectives du Paris Saint-Germain qui agacent Neymar, mais plutôt l’attitude de certains de ses coéquipiers.

Auprès de ses proches, l’ancien barcelonais se plaindrait en effet qu’au PSG des joueurs ne pensent qu’à eux et pas au collectif. « Neymar n’a pas poussé de coup de gueule samedi dans le vestiaire du Parc des Princes après Bordeaux, ce nul au goût de défaite. Mais la seconde période l’a agacé. En privé, la star brésilienne regrette que certains jouent une partition trop personnelle. La remarque peut faire sourire venant d’un joueur parfois essentiellement soliste, multipliant les touches alors que le mouvement gronde autour de lui. Chacun rumine dans son coin », explique Le Parisien. De quoi doucement sourire quand on sait que Neymar n’est pas réellement le plus collectif des joueurs, le Brésilien préférant parfois enchaîner les grigris plutôt que servir un coéquipier, même si son entente avec Kylian Mbappé semble parfaite, et même un peu trop. Le PSG n'avait pas besoin de cela actuellement.