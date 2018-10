PSG : Neymar a un avocat en or et c'est une légende de l'OL !

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Ce dimanche soir, Neymar tentera de confirmer contre Lyon son formidable match de mercredi avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Déterminé à effacer la mauvaise impression laissée lors du Mondial en Russie, la star brésilienne a fait des gros progrès sur le plan comportemental et cela se ressent positivement dans ses performances. Répondant ce dimanche à L'Equipe, Juninho estime que si Neymar doit effectivement encore progresser dans ce secteur, il faut lui donner tout de même des circonstances atténuantes.

Pour le légendaire artificier brésilien de l'Olympique Lyonnais, Neymar fait face depuis bien longtemps à une énorme pression. « J’espère qu’il deviendra très vite plus mature en tant qu’homme, parce que comme joueur, j’ai un immense respect pour lui. Le joueur n’a aucun défaut : Neymar n’est jamais fatigué, Neymar va vite, Neymar marque des buts, Neymar tire les coups francs, Neymar fait des passes décisives incroyables comme les grands numéros 10, Neymar change de direction en pleine course comme personne… Que lui demander de plus ? Son comportement, peut-être. Mais quand on vient du Brésil, on est un survivant, la plupart d’entre nous n’ont pas eu la vie facile. C’est un bon garçon, au fond, mais qui n’arrive pas encore bien à gérer l’immense pression qu’il reçoit et la quantité d’argent qu’il a déjà gagné », explique Juninho, qui tient à rappeler tout cela à ceux qui flinguent trop facilement Neymar.