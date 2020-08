PSG : Neymar à tout prix, le Barça prépare une pure folie

Dans : PSG.

Conscient que son équipe actuelle était sur la pente descendante, le FC Barcelone rêve de faire revenir Neymar. Avec d’incroyables sacrifices pour satisfaire le Brésilien, Lionel Messi, et le PSG.

Tout d’abord, le club catalan a une priorité, celle d’éviter le départ de Lionel Messi, qui commence à sérieusement se poser des questions sur son avenir, et n’a jamais été aussi proche d’un départ de son club de toujours. Pour convaincre l’Argentin de rester, lui ramener son pote Neymar serait inévitablement un argument de premier choix. Du genre qui sera forcément entendu. Pour cela, il faut tout d’abord faire craquer le PSG. Le club parisien est prêt à écouter des offres pour un joueur qui a tout fait pour partir il y a un an de cela, même si depuis, la donne a changé et Neymar ne cesse de répéter qu’il est bien au Paris SG. Au niveau des propositions, toute idée d’échange est à oublier, et notamment celui comprenant Antoine Griezmann révélé ce lundi par la presse espagnole. Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas de ce genre d’arrangement, et seule une offre énorme sur le plan financier peut l’amener à faire réfléchir.

Un message entendu par la direction barcelonaise, qui joue sa peau cet été avec les élections à venir, et la morosité ambiante chez les Socios. C’est pourquoi une vague de départs chez les cadres du club est désormais envisagée, afin de renflouer les caisses et de faire de la place, au niveau transfert comme masse salariale, à Neymar. Ainsi, Sport révèle que, en plus d’Antoine Griezmann, les vétérans Luis Suarez, Gérard Piqué et Jordi Alba ne seront pas retenus cet été, tout comme la petite dizaine de joueurs déjà concernés comme Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou Nelson Semedo. Un incroyable coup de balai pour un club connu pour sa stabilité dans les cadres de son vestiaire, mais ça, c’était avant le départ de Neymar en 2017, qui a absolument tout chamboulé, tant ses remplaçants (Dembélé, Coutinho…) n’ont jamais pu le faire oublier. Cette révolution pourrait ainsi déboucher sur une offre approchant les 200 ME pour Neymar, somme jugée suffisante pour que le PSG laisse partir sa star.