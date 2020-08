PSG : Griezmann et du cash pour Neymar, Barcelone craque !

Dans : PSG.

En crise après l’humiliation infligée par le Bayern Munich (8-2) en Ligue de Champions, le FC Barcelone va de nouveau tenter de récupérer l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar.

Le retour de la rumeur Neymar au FC Barcelone, il fallait bien s’y attendre compte tenu de la situation en Catalogne. Pour la première fois depuis six ans, le récent deuxième de Liga finit la saison sans le moindre trophée. Pire encore, les Blaugrana ont terminé l’exercice par une correction infligée par le Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions vendredi.

Autant dire que le président Josep Maria Bartomeu se retrouve sous pression et condamné à prendre des décisions importantes. En effet, la probable éviction de l’entraîneur Quique Setién ne suffira pas. Pour calmer la presse, les supporters et même le capitaine Lionel Messi, qui menacerait de partir cet été ou l’année prochaine, à la fin de son contrat, le Barça a intérêt à frapper fort sur le marché des transferts. C’est pourquoi le club catalan aurait relancé la piste Neymar.

La réponse du PSG déjà connue

D’après le quotidien local Sport, l’attaquant du Paris Saint-Germain est considéré comme la recrue idéale sur les plans sportif et médiatique. Le Barça serait donc prêt à proposer un échange avec le Français Antoine Griezmann, plus un montant de 60 millions d’euros. Inutile d’attendre la réponse, on peut déjà affirmer que le PSG refusera d’inclure un joueur dans la transaction. D’autant que l'attaquant tricolore n’a aucune envie de quitter Barcelone. Une fois de plus, le feuilleton Neymar n’ira pas plus loin…