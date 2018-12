PSG : Neymar a tout changé, Paris peut vraiment rêver plus grand !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Neymar a probablement joué mercredi dernier à Belgrade son dernier match de l'année 2018 sous le maillot du PSG, le Brésilien ayant besoin de temps pour récupérer après ses soucis physiques récents, il est évident que l'ancien barcelonais vient de réussir, et de loin, sa meilleure période avec le Paris Saint-Germain. Neymar a largement contribué au gros redressement parisien en Ligue des champions, notamment en changeant d'attitude sur le terrain. Et cette révolution fait croire à Bixente Lizarazu que le Paris SG peut réussir une seconde partie de saison exceptionnelle si la star brésilienne continue sur cette voie.

Pour le champion du monde 98, c'est un nouveau PSG qui est arrivé avec Neymar new look. « Le nouveau Neymar est arrivé. Les matches contre Liverpool et Belgrade, c’est la maîtrise émotionnelle qui est nouvelle. Il n’a pas bronché, il est resté concentré sur son match et il a fait des replis défensifs parfois, c’est très positif. Il a été collectif pour Mbappé et Cavani. S'il joue simplement, collectivement et avec cette attitude de maîtrise émotionnelle, alors-là, la seconde partie de saison peut être très intéressante », a prévue, sur TF1, Biexente Lizarazu, parfois pas tendre dans le passé avec Neymar et le PSG.