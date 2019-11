PSG : Neymar a surpris tout le monde, c’est bon signe

Dans : PSG.

Une trêve internationale, des périodes de repos de plusieurs jours consécutifs, les rares joueurs du PSG non concernés par leur sélection ont pu souffler ces derniers jours.



De quoi faire craindre le pire, notamment pour Neymar, qui a pris l’habitude depuis qu’il est au PSG, ce qu’il faisait aussi régulièrement à Barcelone, de profiter de chaque jour de congés pour papillonner à droite et à gauche. C’était parti fort avec d’entrée de jeu un retour en Catalogne pour y célébrer deux anniversaires en quelques heures. Mais avec son retour de blessure et le protocole de soins, le Brésilien s’est ensuite montré d’un sérieux absolu, du moins en ce qui concerne ses déplacements. Pas de folies donc, et même une bonne nouvelle avec l’arrivée de sa famille, sa mère et son fils, en provenance de Brésil pour passer quelques jours avec lui. Le week-end a donc été sage, avec un passage à Disneyland Paris, où il a pu croiser Keylor Navas.

Une rencontre pas si anodine que cela, puisque le gardien costaricien représente aussi un vestiaire nouveau et qui s’est énormément hispanisé ces derniers mois, ce qui permet à Neymar de s’ouvrir beaucoup plus et de discuter plus volontiers avec ses coéquipiers, et notamment Pablo Sarabia, Mauro Icardi ou Ander Herrera, rappelle Le Parisien. En tout cas, le Brésilien a suivi à la lettre le protocole prévu, et devrait donc faire son retour à l’occasion du match de reprise face à Lille, avant d’enchainer par son premier match de Ligue des Champions en quasiment un an, contre le Real Madrid la semaine suivante. Des échéances qu’il aborde avec sérieux et optimisme, ce qui est à la fois une petite surprise par rapport à ses habitudes, et surtout une véritable bonne nouvelle pour le PSG.