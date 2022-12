Jean-Claude Blanc quitte officiellement le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Arrivé au PSG lorsque Qatar Sports Investments a racheté le club de la capitale, Jean-Claude Blanc s'apprête à quitter Paris pour prendre les commandes de l'énorme pole sportif d'Ineos.

Cela n’aura pas un effet sportif aussi spectaculaire que celui qu’aurait été celui de Kylian Mbappé l’été dernier, mais le Paris Saint-Germain va enregistrer le départ de son directeur général adjoint dans les prochains jours. En effet, dans un communiqué, le PSG annonce que Jean-Claude Blanc, que les responsables qataris étaient allés chercher à la Juventus au moment du rachat, va quitter ses fonctions au PSG. Et L'Equipe précise que ce dernier va rejoindre Ineos, où il devrait diriger toute la structure sportive, qui comprend l’équipe cycliste, mais également l’OGC Nice, pour ne parler que de la Ligue 1, ou bien encore des investissements dans la voile, la rugby ou bien encore la Formule 1 pour ne parler que de ces sports. Toujours très discret, celui qui a bossé pour L'Equipe, la Fédération Française de Tennis avant de devenir directeur général de la Juventus au moment où le club était touché par une grave crise.

Le PSG va connaître des mouvements

Le @PSG_inside confirme le départ de son directeur général délégué Jean-Claude Blanc. Une page qui se tourne dans l'histoire du #PSG version QSI. @francebleuparis pic.twitter.com/JYAVkrHVZq — Julien Froment (@JulienFroment) December 26, 2022

« Dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains, Jean-Claude Blanc - Directeur général délégué du Paris Saint-Germain – fera, après 12 saisons réussies, des adieux chaleureux au Club pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023. La date de fin de contrat de Jean-Claude Blanc sera confirmée au cours de la nouvelle année. Le nouveau Directeur général adjoint du PSG sera annoncé dans le courant de l'année et sera placé sous la responsabilité du Président-directeur général Nasser Al-Khelaifi. D'autres arrivées de cadres supérieurs au sein du Club seront annoncées au cours de la nouvelle année, alors que le Club poursuit sa transformation. Celle-ci a commencé l'été dernier avec la signature d'un nouvel entraîneur, d'une nouvelle équipe en charge du football et d'un grand nombre de joueurs clés dans les équipes masculine et féminine », précise le PSG. Pour le remplacer, rien n'a encore été décidé du côté de Paris, mais une intervention pourrait rapidement intervenir et le nom de Grégory Durand, directeur des affaires juridiques sportives du PSG, est cité dans le quotidien sportif pour éventuellement prendre la place de Jean-Claude Blanc.