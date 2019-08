PSG : Neymar à Paris, un incroyable coup de théâtre pour finir ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis des semaines, et même des mois, le feuilleton Neymar vit au rythme des offres, réelles ou pas, et des rumeurs avec la même finalité, la star brésilienne du Paris Saint-Germain va quitter le club de la capitale pour signer au FC Barcelone ou au Real Madrid, le Barça semblant avoir l'avantage. Mais ce samedi, alors que le mercato est entré dans ses dix derniers jours, et que rien ne semble avancer concernant Neymar, L'Equipe affirme qu'entre le PSG et le clan Neymar on semble désormais vouloir trouver une solution pour permettre au joueur brésilien de finalement rester une saison de plus au Paris SG.

Car Neymar Jr et son père auraient compris que le Barça n'est pas réellement en mesure de faire une offre sérieuse à Doha, et que l'Emir du Qatar n'a pas du tout l'intention de mollir dans cette opération. « Si un club met l'offre qui satisfait Paris, Ney partira. Si ce n'est pas le cas, c'est un professionnel. Il ne fera pas la grève, n'aura pas de comportement malsain ou négatif. À chaque fois qu'il a joué pour le PSG, il ne s'est jamais caché. S'il reste, il donnera le meilleur de lui-même » a confié un proche du clan Neymar au quotidien sportif. Reste au Paris Saint-Germain un moyen de réconcilier les Ultras, qui ont fait savoir ce qu'ils pensaient du joueur, et ce dernier. Cela pourrait être le dernier suspense de cet été dont on se souviendra pas mal de temps.