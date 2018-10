PSG : Neymar à Madrid ou au Barça, Al-Khelaifi rigole...

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Le mercato étant terminé depuis le 31 août à minuit, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir surgir dans la presse espagnole les premières rumeurs sur un départ possible de Neymar pour le Real Madrid ou un retour au FC Barcelone. Ajoutez à cela, les propos d'un journaliste brésilien qui affirme que la star sud-américaine du PSG s'ennuie du Barça, et forcément la mayonnaise est montée. Mais, compatriote et proche de Neymar au Paris Saint-Germain, Marquinhos a bien rigolé quand AS est venu lui demander son avis sur ces rumeurs.

Pour le défenseur brésilien du Paris SG, buteur samedi contre Amiens, jamais Nasser Al-Khelaifi ne laissera partir Neymar et on sait que le président du PSG n'est pas du genre à faire des cadeaux. « Je souhaite bonne chance au Real Madrid et au FC Barcelone pour essayer de faire partir Neymar d’ici. Les gens savent comment est Nasser Al-Khelaïfi, comment il est avec ses joueurs et comment il aime ses joueurs importants. Je ne vois aucune raison qui le pousserait à partir. Il est bien ici, il est heureux et les gens le voient sur le terrain. Lui-même a nié tout ça sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas parler pour lui, demandez-lui », a prévenu Marquinhos, histoire de ramener tout le monde à la réalité concernant Neymar.