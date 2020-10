PSG : Neymar à l’infirmerie jusqu’à la trêve !

Dans : PSG.

Blessé à un adducteur lors du match de Ligue des Champions contre Basaksehir mercredi (2-0), Neymar va rester quelques temps au sein de l’infirmerie du Paris Saint-Germain...

Remplacé par Pablo Sarabia à la 26e minute de jeu à Istanbul, après avoir testé et forcé un peu sur son adducteur, Neymar souffre finalement d’une « lésion à l'adducteur ». Selon les informations de RMC Sport, qui cite une source proche de l'international brésilien, Neymar a passé une IRM ce jeudi. Et la sentence est tombée, avec une indisponibilité totale jusqu'à la trêve internationale. Par conséquent, le joueur de 28 ans va louper les matchs de Ligue 1 contre Nantes (31/10) et Rennes (07/11), mais aussi et surtout le choc contre le RB Leipzig en Ligue des Champions (04/11).

Une très mauvaise nouvelle, une de plus, pour Thomas Tuchel, qui doit composer avec de nombreuses blessures depuis le début de la saison, et notamment pour Julian Draxler, Leandro Paredes, Marco Verratti, Juan Bernat ou Mauro Icardi. Concernant Neymar, l’entraîneur allemand pourrait le récupérer à la mi-novembre pour le déplacement à Monaco en championnat. Après une escapade avec le Brésil ou pas ? Pour l’instant, personne ne sait si l’attaquant auriverde pourra participer ou non aux matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 avec sa Seleção, contre le Venezuela et l'Uruguay les 14 et 18 novembre prochains… Pas sûr que cela soit une bonne idée en cette période de crise sanitaire, surtout pour le PSG. Mais tout le monde en saura plus la semaine prochaine.