PSG : Neymar le chambreur qui a eu peur

Dans : PSG.

Neymar a contribué à la démonstration du PSG vendredi soir en amical contre Beveren (7-0). Mais la star brésilien avoue qu'il a eu peur de ne pas finir le match.

Après la brillante victoire dimanche dernier au Havre, le Paris Saint-Germain a continué sa phase de préparation par un non moins étincelant succès au Parc des Princes face à Waasland-Beveren. Cependant, après ce match amical disputé en 4 fois 30 minutes, Neymar a reconnu que malgré le plaisir de rejouer au Parc des Princes, il avait été étonné de l’engagement mis par les joueurs belges durant cette rencontre. Pour la star brésilienne du PSG, même si cela fait partie du football, il ne faudrait pas que les rencontres de préparation tournent à des affrontements plus musclés avec les risques que cela pourrait engendrer.

Et Neymar de se confier après ce PSG-Waasland-Beveren. « Je suis très content de revenir jouer à la maison même un petit peu de public. On se prépare peu à peu pour arriver au maximum puis ensuite ce sera les finales. Le reste n’est pas très important. La nervosité des adversaires ? Oui, ça fait un petit peu peur. On est là aussi pour un match amical donc ce genre de choses n’a pas lieu d’être. On est là pour se préparer, mais il faire attention aussi », a prévenu Neymar afin que les prochains adversaires du Paris Saint-Germain dans cette phase de préparation ne le ciblent pas particulièrement. Reste que sans dédouaner les joueurs de Waasland-Beveren, Neymar n’a pas hésité à se faire chambreur, notamment lors des deux penaltys.