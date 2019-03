PSG : Neymar a encore gagné, Daniel Alves prolonge à Paris

Dans : PSG, Mercato.

A 35 ans, Daniel Alves n’est pas atteint par la limite d’âge aux yeux des dirigeants parisiens.

Déjà en grande difficulté la saison dernière lors du double choc face au Real Madrid, le Brésilien fait partie des joueurs qui n’ont pas tenu leur rang face à Manchester United, notamment lors du match retour. En fin de contrat au mois de juin, le grand ami de Neymar fait néanmoins plier la direction du club de la capitale puisque ESPN, bien informé sur le clan des Brésiliens au PSG, annonce qu’un accord a été trouvé pour une prolongation de contrat de l’ancien barcelonais.

Les discussions ont débouché sur un deal avec une année supplémentaire et une autre en option, permettant au défenseur actuellement blessé pour plusieurs semaines de rester dans un club d’un niveau lui permettant de réaliser ses rêves. Il ambitionne en effet d’offrir au PSG sa première Ligue des Champions, mais surtout de rester dans la sélection brésilienne jusqu’au mondial 2022 au Qatar. Un accord qui semblait en tout cas être jugé important pour éviter de froisser Neymar, qui a une grande estime pour son coéquipier et compatriote, et pourrait voir la bonne nouvelle être officialisée dans une semaine selon le média américain.