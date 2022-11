PSG : Neymar à ce niveau, c'est du jamais vu !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est imposé à Lorient (2-1) ce dimanche en Ligue 1. Buteur et passeur décisif, Neymar a une nouvelle fois régalé les fans et observateurs.

Neymar a encore fait le show en Ligue 1 ce dimanche. Le Brésilien, auteur d'un début de saison tonitruant, est au four et au moulin pour faire gagner le PSG. Et face au FC Lorient, et malgré l'approche de la Coupe du monde au Qatar, le joueur de 30 ans a mouillé le maillot. Résultat, un but et une passe décisive. Pour sublimer sa performance en Bretagne, l'ancien du Barça aura également martyrisé techniquement deux joueurs de Lorient. La forme affichée par Neymar a de quoi rassurer les fans et observateurs, qu'ils soient du PSG ou du Brésil. En 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec Paris cette saison, le génie brésilien a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives. Son entraineur, Christophe Galtier, est conscient de la chance qu'il a de pouvoir compter sur un tel joueur dans son effectif.

Neymar en mission, Galtier est impressionné

Neymar cette saison avec le PSG et la Seleçao :



⚽️ 16 buts 🎯 14 passes d.



Le Brésilien est impliqué dans 30 buts en 21 matches. 🥵🇧🇷🔥 pic.twitter.com/zHfD1ZSkI2 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 6, 2022

Au micro de Prime Video, l'ancien de Nice s'est en effet félicité du niveau affiché par Neymar. « Neymar joue pour l'équipe. Il est à un très bon niveau. C'est peut-être le meilleur Neymar que l'on ait vu au PSG. Il se prépare bien et est déterminé et motivé. Il peut y avoir la question de la Coupe du monde mais elle n'a pas eu d'incidence aujourd'hui dans la prestation de Ney. Mais ça en a eu sur la performance d'autres joueurs, qui revenaient de blessure et qui étaient un peu en-dedans. Il y a un enchainement de matchs. Automatiquement, c'est dans la tête des joueurs », a notamment indiqué Christophe Galtier, conscient que ses joueurs seront sûrement difficiles à mobiliser pour la dernière rencontre de la semaine prochaine, qui opposera ses troupes à Auxerre au Parc des Princes.