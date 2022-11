Bellingham fait craquer le PSG, le Real peut déjà l'oublier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A 19 ans, Jude Bellingham est déjà un taulier du Borussia Dortmund et ne cesse d'impressionner l'Europe entière. Le milieu anglais est l'objet de toutes les convoitises au mercato, le Real en tête. Mais, le PSG veut mettre les moyens pour frustrer les Merengues.

De nos jours les jeunes footballeurs n'attendent pas très longtemps pour montrer leur maturité sur le terrain, Jude Bellingham en est l'exemple parfait. Le jeune milieu anglais est un homme pressé. Transféré de Birmingham vers le Borussia Dortmund contre 25 millions d'euros à seulement 17 ans, il n'a pas déçu son monde en deux années passées en Allemagne. Bellingham est déjà un patron dans le club de la Ruhr. Auteur de neuf buts depuis le début de saison dont quatre en Ligue des champions, il a même porté le brassard de capitaine à 19 ans. Des performances et une attitude qui mettent l'Europe à ses pieds.

150 millions d'euros pour Bellingham, le PSG est déjà prêt

Le Real Madrid n'a pas tardé pour se positionner sur Jude Bellingham. Cette semaine, les rumeurs sur un transfert de l'Anglais dans la Maison Blanche ont été nombreuses. Mais, la tâche ne s'annonce pas aisée même si on s'appelle le Real Madrid. Les gros clubs anglais restent dans le coup pour le joueur de Dortmund et le PSG répond aussi présent. Les Parisiens sont même décidés à tuer le suspense le plus tôt possible pour Bellingham.

This is what it means! Not pretty but a massive 3 points.😤 pic.twitter.com/VrzCYmDin9 — Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 29, 2022

En effet, selon les informations du média espagnol OkDiario, le club parisien veut mettre le paquet sur le joueur anglais. Le PSG est prêt à débourser les 150 millions d'euros exigés par le Borussia Dortmund pour sa jeune pépite. Les Parisiens auraient d'ailleurs contacté le club allemand pour se déclarer prétendant à Jude Bellingham. Cette initiative et cette somme ont pour but d'écarter le Real Madrid du jeu, les Madrilènes ne pouvant pas mettre autant d'argent sur ce transfert. Si le PSG s'est renforcé l'été dernier au milieu avec Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Vitinha, l'arrivée de Jude Bellingham n'est pas un caprice inutile pour le PSG. Avec ce joueur hors norme, mieux vaut ne pas traîner sous peine de le regretter amèrement pendant plusieurs années.