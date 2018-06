PSG : Liverpool zappe Fekir et s'attaque à ce joueur du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, OL.

Ce week-end, Liverpool pensait bien tenir son renfort offensif tant désiré par Jürgen Klopp avec Nabil Fekir.

Mais après plusieurs rebondissements, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne s’est finalement pas engagé en faveur des Reds. Du coup, le récent finaliste de la Ligue des Champions explore d’autres pistes et selon les informations du Liverpool Echo, un joueur du Paris Saint-Germain pourrait combler le transfert avorté de Nabil Fekir. Très attentif aux performances des joueurs allemands à travers l’Europe, Jürgen Klopp aurait effectivement jeté son dévolu sur Julian Draxler.

Auteur de 5 buts et 10 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant de Wolfsburg n’est plus un titulaire dans la capitale. Néanmoins, son style de jeu est très apprécié par l’ancien manager de Liverpool, qui voit en lui l’homme parfait pour la rotation de son attaque avec Mohamed Salah et Sadio Mané. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain est vendeur alors que l’Allemand Thomas Tuchel vient de prendre les commandes de l’équipe. Et si oui, quel sera le prix fixé par Nasser Al-Khelaïfi pour Julian Draxler, recruté pour 40ME en janvier 2017 ? Autant de questions sans réponse, pour l’instant…