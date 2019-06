PSG : Neymar à Barcelone, un indice 2.0 dévoilé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain au mercato, Neymar fait le forcing pour rejoindre Barcelone selon la presse espagnole.

Mais pour l’heure, un transfert du n°10 parisien en Catalogne semble difficile à imaginer, tant Nasser Al-Khelaïfi est attaché à sa star. En effet, le président du PSG est inflexible et pour l’heure, il est inenvisageable pour lui de vendre Neymar. C’est bien dommage pour Philippe Coutinho, lequel a confié en conférence de presse qu’il rêvait de jouer avec le Parisien en club. Et l’ancien attaquant de Liverpool de lâcher un petit indice connecté sur l’avenir de Neymar…

« Nous avons un groupe WhatsApp avec l’équipe et nous avons tous envoyé un message à Messi pour son anniversaire. Si Neymar est dans ce groupe ? Non (rires), il n’y est pas. À l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais les gens disent beaucoup de choses. Il fait partie du groupe du Brésil et il a été avec le groupe, mais nous n'en avons pas parlé. Bien sûr que j'aimerais bien jouer avec lui. C'est un grand joueur. Ce n'est pas seulement moi, c'est tout le monde. Plus il y a de très bons joueurs côte à côte dans votre équipe, mieux c'est » a confié Philippe Coutinho, lequel pourrait pourtant être la principale victime d’une venue de Neymar à Barcelone.