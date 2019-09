PSG : Neymar à Barcelone, ça le ferait vomir

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Présent en fin de semaine dernière à Barcelone dans le cadre de l'affaire qui l'oppose au Barça, Neymar est revenu à Paris, non sans faire une petite fête dans la capitale de la Catalogne. Si en France, cet aller-retour espagnol de la star brésilienne est déjà oublié, Neymar ayant en plus marqué le but de la victoire du PSG samedi à Bordeaux, de l'autre côté des Pyrénées, cet épisode suscite toujours des polémiques. Car pour de nombreux supporters du FC Barcelone, mais également des journalistes, le fait de voir Neymar revenir juste pour réclamer de l'argent à un club où il a tout fait pour signer lors du dernier mercato est tout simplement écoeurant.

Dans le Mundo Deportivo, Josep Maria Minguella, célèbre éditorialiste, dit tout le mal qu'il pense de Neymar mais également des dirigeants barcelonais qui acceptent cette situation surréaliste. « Neymar, j’ai toujours pensé que c’était un excellent joueur et cela depuis que je l'ai vu pour la première fois alors qu’il avait 17 ans. Il ne fait aucun doute que c'est un joueur spécial. Je crois comprendre que les joueurs ayant du poids du Barça ont soutenu son retour sur la seule base de l’aspect technique. Mais il y a d'autres circonstances. Par exemple, ce vendredi, le joueur que le Barca essayait de faire signer il y a encore un mois - du moins c'est ce qu'ils nous ont dit - était comparution directe face à un tribunal face à ce même club qui semblait vouloir le faire signer. Dans ma carrière, j’ai vu des choses étranges, des situations difficiles, mais qu'un club et un joueur soient opposés dans le cadre d’un procès et que quelqu'un puisse penser qu’il peut revenir jouer au football à Barcelone, cela semble ridicule. Et j’ai l’impression que de nombreux socios du Barça ont la même opinion. Les dirigeants doivent réfléchir avant de prendre une décision, mais s'il vous plaît mettez fin à cette comédie », explique le journaliste, qui n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de voir Neymar Jr signer au Barça lors du mercato estival 2020.