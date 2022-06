PSG : Neymar 2017, Lewandowski 2022, le cauchemar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone affiche une confiance absolue dans le dossier Robert Lewandowski, mais l'annonce de l'intérêt du Paris Saint-Germain fait couler quelques gouttes de sueur en Catalogne.

Le FC Barcelone est évidemment un club qui compte sur la planète football, mais c’est une évidence, le Barça paie à un prix extrêmement violent la gestion financière et sportive totalement délirante de ses précédents dirigeants, Josep Maria Bartomeu en tête. Revenu aux commandes du club catalan, Joan Laporta a retrouvé des comptes qui étaient dans le rouge plus que vif, au point même que certains avaient de grosses inquiétudes pour l'avenir des Blaugrana dont le déficit était abyssal. L’été dernier, au moment d’évoquer le budget barcelonais, Laporta avouait même que la situation était « désastreuse » avec un bilan négatif de 1,3 milliard d’euros. Depuis, et après le retour de Xavi sur le banc, Barcelone a retrouvé quelques couleurs sur le plan sportif, et lors de ce mercato, les dirigeants souhaitent renforcer le secteur offensif avec la signature d’un gros calibre, Robert Lewandowski. Cependant, pour s’offrir le buteur polonais du Bayern Munich, il faut de l’argent, car Lewandowski a encore un an de contrat avec son équipe, et du côté de la Bavière on ne fera aucun cadeau au joueur et au club qui voudra se l’offrir.

Lewandowski entre Barcelone et le PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Lewandowski (@_rl9)

Autrement dit, Joan Laporta doit trouver l’offre qui fait mouche et qui en plus ne fera pas exploser un budget qui est scrupuleusement étudié par la Liga et un Javier Tebas, décidé à être sans pitié après les débordements des dernières saisons. La confiance est toujours très grande du côté du Camp Nou de voir débarquer Robert Lewandowski, même si depuis samedi l’inquiétude a grimpé d’un cran. Tout cela à cause du quotidien sportif français, lequel a annoncé que Luis Campos a fait de la machine à buts du Bayern Munich une de ses cibles pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du Paris Saint-Germain. De voir le PSG s’inviter dans le dossier a forcément été vu comme une énorme concurrence, et cela a ravivé quelques angoisses du côté du Barça. Car Robert Lewandowski a récemment changé d’agent et il a choisi de placer sa carrière dans les mains de Pini Zahavi. Et qui dit Pini Zahavi dit transfert de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017 après des négociations et un accord que personne n’avait vu venir au FC Barcelone.

Neymar-Lewandowski, même danger au mercato

Ce lundi, la presse sportive de Catalogne rappelle que le Bayern Munich a refusé fermement l'offre de 30 millions d'euros transmise pour recruter le buteur de 33 ans, mais que la confiance est toujours aussi grande à Barcelone. Cependant, Mundo Deportivo reconnaît que le représentant de Robert Lewandowski a rapidement téléphoné à Joan Laporta quand il a entendu Javier Tebas dire la semaine passée que le Barça n'avait pas les moyens financiers de signer le joueur polonais. Le président du club espagnol l'a rassuré, mais le doute s'est insinué lorsque l'intérêt parisien a été dévoilé. Et cela même si cela ne s'est pas encore concrétisé par une offre du PSG au Bayern Munich. Cinq ans après le départ de Neymar, et un an après celui de Lionel Messi, Paris commence à sérieusement agacer Barcelone.