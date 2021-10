Neymar prêt à rompre son contrat avec le PSG avant 2025 ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Neymar a confié qu'il envisageait très sérieusement de prendre sa retraite internationale après le Mondial 2022 au Qatar. Le joueur brésilien est lié jusqu'en 2025 avec le PSG.

Depuis quelques mois, le sujet de la pression énorme mise sur les sportifs et les sportives de haut-niveau est au cœur de l’actualité. En tennis, c’est la joueuse américaine Naomi Osaka, numéro 3 mondiale, qui en plein tournoi de Roland-Garros avait jeté l’éponge, affirmant ne plus du tout supporter la pression mise sur ses épaules. Suite à cela, plusieurs sportifs ont reconnu mal vivre cette situation et en souffrir. Dernier en date, Neymar, le footballeur brésilien du Paris Saint-Germain. Se confiant dans un documentaire qui lui est consacré, l’attaquant de la Seleçao a reconnu qu’il était prêt à tirer sa révérence dans un an après le Mondial au Qatar. « Le Mondial 2022 sera sûrement ma dernière Coupe du Monde. Je ne pense pas être assez fort mentalement pour encore gérer ma vie de footballeur. Je vais tout donner pour gagner avec le Brésil et réaliser mon rêve », a confié Neymar.

De plus en plus de grands champions s'expriment à ce sujet. https://t.co/pHoAyejl0J — RTL France (@RTLFrance) October 11, 2021

Bien évidemment, dans un monde sans pitié, Neymar a reçu de très nombreuses critiques, certains l’ayant accusé de surtout payer le prix d’une vie extra-sportive pas à la hauteur des attentes. Mais du côté du Paris Saint-Germain on a forcément tendu l’oreille lorsque le Brésilien s’est exprimé sur DAZN, car il est inutile de rappeler que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont dû se battre pour parvenir à une prolongation de contrat de l’ancien joueur du FC Barcelone jusqu’en 2025 avec un salaire supérieur à 30 millions d’euros par saison. Car si Neymar décide que trop c’est trop et que l’heure est venue de prendre sa retraite sportive fin 2022, alors qu’il n’aura que 32 ans, cela serait un rude coup, d’autant plus si Kylian Mbappé doit partir au Real Madrid lors du mercato estival 2022.

Le téléphone a cependant bien fonctionné entre le Brésil, où Neymar est actuellement pour tenter de qualifier la Seleçao pour ce Mondial au Qatar, ce qui ne sera qu’une formalité, et les dirigeants du PSG. Et si l’on en croit Le Parisien, les dirigeants parisiens sont totalement rassurés concernant la présence de Neymar jusqu’à la fin de son contrat en 2025. « Rien de grave », clame-t-on chez ses proches ce dimanche, rappelant qu’il s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec le PSG et que le Brésilien n’a pas l’intention d’annoncer une retraite imminente », précise le quotidien francilien, qui voit surtout là les effets dévastateurs d’une carrière débutée très jeune et qui a vu Neymar être comparé à Pelé dès ses premières années chez les professionnels. Et on l'a constaté depuis plusieurs saisons, l'attaquant brésilien a les nerfs fragiles, au point de tout plaquer ?