PSG : Neymar réunit la MSN au Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi n'a pas vécu une soirée facile avec le PSG contre Ajaccio. La Pulga a encore été prise pour cible par les sifflets de certains supporters. Toutefois, dans le public, il a pu compter sur le soutien de son ami Neymar et de...Luis Suarez.

Les dernières semaines de l'aventure parisienne ne sont pas évidentes pour Lionel Messi. Après l'affaire de son voyage en Arabie saoudite, sa suspension et ses excuses publiques, l'Argentin a regoûté au terrain samedi soir avec le PSG. Face à Ajaccio, Messi n'a pas marqué ni délivré de passe décisive. Une performance moyenne qui n'a pas été aidée par le public du Parc des Princes. Encore critique envers sa star, une partie des supporters a continué à le siffler pendant la rencontre. Heureusement pour Messi, tout le public ne lui était pas hostile samedi soir. C'était d'autant plus le cas en tribune présidentielle avec Neymar, présent pour l'occasion.

Neymar et Suarez, en visio pour soutenir Léo

Le Brésilien a assisté à PSG-Ajaccio, étant pour une fois au stade et non chez lui. Il a tenu à soutenir son ami Lionel Messi dans la tempête mais il ne l'a pas fait seul. En effet, il a passé une partie du match à s'entretenir avec Luis Suarez par visio. Un moment que Neymar a immortalisé sur les réseaux sociaux. L'Uruguayen, aujourd'hui au Gremio Porto Alegre (Brésil) et le Brésilien avait à cœur de soutenir leur coéquipier du Barça dans cette réunion improvisée et informelle de la MSN.

Neymar y Lucho Suárez, mirando a su amigo Lionel.



Qué tres. 🫶🏼🥹 pic.twitter.com/yzcNdTA0BE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 13, 2023

« Regardant notre ami Leo Messi « ensemble » », a t-il écrit pour accompagner le cliché. Un soutien, en apparence anecdotique, mais qui fera le plus grand bien à Lionel Messi. L'Argentin en a besoin au PSG, lui qui semble plus isolé et déstabilisé que jamais il ne l'a été dans sa carrière depuis quelques semaines. Une situation opposée à celle du Barça, notamment pendant la MSN, où il guidait fièrement l'attaque barcelonaise vers les succès en Espagne et en Europe.