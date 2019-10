PSG : Ne parlez surtout pas de mercato à Icardi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi réalise un début de saison satisfaisant dans la capitale française. Auteur d’un doublé à Bruges, l’international argentin s’impose comme un titulaire de plus en plus indiscutable, malgré le retour de blessure du titulaire habituel Edinson Cavani. Après la victoire de son équipe sur la pelouse des Belges, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a d’ailleurs évoqué la concurrence du Matador, ainsi que son avenir au PSG. Et comme depuis le début de la saison, Mauro Icardi refuse d’insulter l’avenir lorsqu’une question concernant le mercato lui est posée.

« Si je suis le nouveau Matador ? Le Matador, on l'a déjà, c'est Edi (Cavani). Je marque des buts et j'essaie de donner le maximum pour aider l'équipe à gagner. De toute façon, je m'entends bien avec Edi, on boit le maté ensemble, et c'est ce qui est important pour le groupe. Mbappé ? Kylian, on sait tous les qualités qu'il a. Quand il est entré, il a donné son maximum pour l'équipe et c'est ce qui compte. Ma relation avec lui est très bonne, tout le monde le sait. Honnêtement, c'est un plaisir de jouer avec des joueurs de ce niveau. Cela rend les choses plus faciles. Le mercato ? Pour l'instant, je profite de cette opportunité d'être à Paris. Et on verra ce qui passera l'année prochaine » a commenté Mauro Icardi, qui préfère s’éclater et profiter de sa bonne passe actuelle plutôt que de se prendre la tête avec le prochain mercato estival…