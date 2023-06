Harry Kane au PSG, le Qatar attaque Munich

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre durant ce mercato estival, le PSG est toujours très intéressé par Harry Kane, malgré le rapprochement entre l’international anglais et le Bayern Munich au cours des dernières heures.

En fin de contrat avec Tottenham en juin 2024, Harry Kane est l’un des joueurs les plus courtisés du mercato estival. Il faut dire que l’international anglais est plus que jamais sur le départ et à l’heure où plusieurs grands clubs européens sont à la recherche d’un avant-centre, son profil plait énormément. Son nom a été associé au Real Madrid à la suite du départ de Karim Benzema, sans que la piste soit plus approfondie que cela par le club merengue, qui guette la situation de Kylian Mbappé et ne travaille donc pas sur ce dossier.

Manchester United a également manifesté son intérêt, mais Tottenham ne veut pas le vendre à un concurrent en Premier League. Dès lors, les deux pistes les plus chaudes pour Harry Kane mènent au Bayern Munich et au Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, tout s’est accéléré entre le capitaine de la sélection anglaise et le champion d’Allemagne en titre. Un accord de principe entre le joueur britannique et le Bayern Munich a même été annoncé, sans qu’il n’y ait en revanche le moindre accord entre le club bavarois et Tottenham. Les Allemands refusent de se livrer à une surenchère et ils n'iront pas jusqu'à 100 millions d'euros espérés par David Levy, le très vorace patron de Spurs.

Le PSG espère toujours recruter Harry Kane

Malgré cette situation délicate, le PSG croit toujours en ses chances de rafler la mise. À en croire les informations du Parisien, les dirigeants du club de la capitale française essaient toujours de recruter Harry Kane, moins cher que Victor Osimhen, lequel était initialement la priorité de Luis Campos au poste d’avant-centre. Dans ce dossier, rien n’est donc terminé pour le PSG même si le champion de France en titre a une réelle longueur de retard sur le Bayern Munich. Financièrement, Paris peut faire mieux que les Allemands et ne se privera pas de le faire savoir au propriétaire du club londonien. De même, une belle offre salariale pourrait aussi faire changer d'avis le buteur de Tottenham et des Three Lions. Dans le cas où la piste Harry Kane viendrait à se refermer, alors Paris pourrait tenter sa chance pour faire venir Victor Osimhen. Mais, un transfert de l’international nigérian vers le PSG est à ce jour hautement improbable, surtout si comme cela se chuchote, les Spurs ne laisseront pas partir la star anglaise cet été.