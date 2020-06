PSG : Ndombele à Paris, une décision radicale ?

Dans : PSG.

Tanguy Ndombele fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis son clash avec José Mourinho. Le coach de Tottenham a décidé de prendre les choses en main.

Cela a été un des sujets chauds du côté des Spurs cette semaine, la presse anglaise a en effet dévoilé une joute verbale musclée entre l’entraîneur de Tottenham et Tanguy Ndombele. Les choses se seraient tellement mal passées entre l’ancien lyonnais et José Mourinho qu’un départ de Tanguy Ndombele semblait même inéluctable une fois que la saison sera finie en Premier League. Et tout de suite, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont été cités comme étant des points de chute possibles pour le milieu de terrain de 23 ans, lequel a encore 5 ans de contrat avec le club londonien. Au PSG, Tanguy Ndombele a déjà un supporter en la personne de Kylian Mbappé, et l’international tricolore des Spurs serait chaud pour rejoindre la capitale. La piste semblait donc solide et réalisable.

Mais ce samedi, les choses semblent prendre une autre tournure pour le milieu de Tottenham. Car le Mundo Deportivo annonce que non seulement Tanguy Ndombele ne jouera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine, mais qu’il n’évoluera pas non plus sous le maillot du Barça. José Mourinho aurait en effet décidé que son joueur était intransférable, et le Special One exige qu’il reste à Tottenham. Alors que les dirigeants catalans ont proposé d’inclure Coutinho dans un possible deal avec les Spurs, le club londonien a fait savoir qu’il était inutile d’insister, Tanguy Ndombele sera toujours à Londres en 2020-2021. Paris et Barcelone savent désormais à quoi s'en tenir.