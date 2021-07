PSG : Donnarumma à Paris, ça balance en Italie !

Dans : PSG.

Elu meilleur joueur de la finale de l'Euro remportée par l'Italie aux tirs au but contre l'Angleterre, Gianluigi Donnarumma est rentré à Rome ce lundi, avant de rapidement officialiser sa signature au PSG. Ses agents ont déjà réglé quelques comptes.

A ceux qui se demandaient pourquoi le Paris Saint-Germain avait fait le forcing pour recruter Gianluigi Donnarumma lors de ce mercato, alors que Keylor Navas sortait d’une belle saison, la réponse est venue tout au long de cet Euro que le gardien italien a maîtrisé. Et il a démontré dimanche soir à Wembley, dans une finale sous haute tension, que malgré ses 22 ans il était capable de tenir son rang. Désigné joueur du match Italie-Angleterre, Gigio est arrivé tôt ce lundi matin à Rome avec ses coéquipiers de la Squadra Azzurra afin de fêter ce titre avec tout le pays. Mais c’est ensuite en Ligue 1 et plus précisément au PSG que va s’inscrire l’avenir de Gianluigi Donnarumma, lequel a déjà passé sa visite médicale. L’AC Milan n’ayant pas réussi à le prolonger, le champion d’Europe avait demandé à passer l’Euro tranquillement avant d’officialiser son départ pour Paris. Mais c’est désormais choses faite et Leonardo va pouvoir jubiler d’avoir réussi ce qui est un très beau coup.

Du côté des agents de Gianluigi Donnarumma, la famille Raiola, on tient à profiter de cette occasion pour régler quelques comptes en Italie. Car le jeune gardien de but n’avait pas échappé à des critiques très vives de la part de la presse et de certains anciens joueurs, lesquels estimaient que Roberto Mancini se trompait en lui faisant confiance, et surtout que Donnarumma se perdait dans sa carrière en ne prolongeant pas à Milan. Alors, avant de voir l’ancien portier milanais rejoindre le Paris Saint-Germain, et après la finale remportée par l’Italie contre l’Angletere, Vincenzo Raiola, qui est l’agent de Gianluigi Donnarumma avec son père Mino, a adressé un message musclé à ceux qui ont critiqué Gigio. « Ce n’est pas un proverbe, le critique rend plus fort, donc l’avenir t’appartient Gigio. Mais cela va bientôt changer (…) A partir de demain, vous pouvez continuer à critiquer sans rien savoir hommes de bon goût, journalistes et anciens footballeurs que vous êtes ! C’était et ce sera toujours agréable de parler avec le c…des autres. Mais ne vous arrêtez pas, s’il vous plait », a lancé le fils de Mino Raiola via les réseaux sociaux.