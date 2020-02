PSG : Navas n'hésitera pas à tenir tête à Leonardo et Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Après la victoire du PSG contre Dijon, Keylor Navas a évoqué la situation au sein du vestiaire suite aux rumeurs de son coup de sang contre Leonardo. Et le gardien a été très clair.

En allant chercher Keylor Navas au Real Madrid, le Paris Saint-Germain souhaitait s’offrir un gardien de but de caractère et de talent, afin de mettre un terme aux turn-over des saisons précédentes. Et sur ce plan, le portier costaricien a donné satisfaction, même si pour justifier sa réputation de joueur sanguin, Navas a été récemment obligé de se confronter virilement avec Leonardo. Suite à la réunion convoquée dans le vestiaire parisien par le directeur sportif du PSG consécutivement au triple anniversaire de la semaine passée, Keylor Navas était venu dire de très très près et de manière véhémente à Leonardo ce qu’il avait sur le cœur.

Et si c’était à refaire, Navas n'hésitera pas à le refaire. « Le groupe vit très bien, nous sommes très unis. Si je me suis mis en colère ? Je vais toujours défendre mes coéquipiers, ils sont toujours là pour me défendre et ils font le maximum sur le terrain. J’ai l’intention de le défendre quand il le faut, car l’objectif n’a pas changé, il faut faire le mieux possible et avec un même objectif gagner », a confié sur BeinSports, le gardien de but du Paris Saint-Germain qui s’était toutefois excusé auprès de Leonardo suite à ce face à face un peu trop virulent dans le secret du vestiaire.