PSG : Navas, Marquinhos, Verratti… Tous victimes du mercato ?

Très ambitieux pendant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain se construit un effectif de grande qualité. Le onze de Mauricio Pochettino s’annonce redoutable, prévient la presse anglaise, qui imagine une équipe suffisamment forte pour écarter plusieurs cadres des précédentes saisons.

Le Paris Saint-Germain ne laisse personne insensible sur le marché des transferts. Si certains cadors suivent le recrutement XXL du club de la capitale en pensant au fair-play financier, d’autres observateurs salivent à l’idée de voir le vice-champion de France en action avec toutes ses recrues. Il faut dire que les Parisiens se construisent un effectif redoutable pour la saison prochaine. Après la signature de Georginio Wijnaldum dans l’entrejeu, le directeur sportif Leonardo s’apprête à accueillir le gardien Gianluigi Donnarumma, le latéral droit Achraf Hakimi et la légende du Real Madrid Sergio Ramos.

Avec Pogba et CR7

De quoi impressionner les médias à l’étranger. Nous évoquions vendredi le respect du quotidien espagnol Marca, impressionné par le « méga projet » du Qatar. Et de l’autre côté de la Manche, le tabloïd The Sun croit rêver et s’amuse à composer le futur onze de Mauricio Pochettino. Le tout sans oublier d’inclure le milieu français Paul Pogba et le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, que le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter d’ici la fin du mercato estival. Autant dire que l’équipe type imaginée a de la gueule.

Et pourtant, cette formation contient quelques choix plus ou moins surprenants. Pour commencer, nos confrères ont une préférence pour Gianluigi Donnarumma à la place de Keylor Navas, qui a fait le boulot depuis son arrivée. Mais surtout, les absences de Marquinhos, Juan Bernat et Marco Verratti sautent aux yeux ! Au moins autant que la titularisation de Layvin Kurzawa, étrangement préféré à son concurrent espagnol. Pas sûr que nos confrères aient regardé tous les matchs des Parisiens ces dernières saisons…

La compo du Sun : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Kimpembe, Kurzawa - Pogba, Wijnaldum - Di Maria, Neymar, Mbappé, Ronaldo.