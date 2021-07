Dans : PSG.

Déchaîné sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain ne passe pas inaperçu en Europe. De l’autre côté des Pyrénées, la presse espagnole prend plus que jamais le projet du Qatar au sérieux.

Georginio Wijnaldum signé, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos attendus… Difficile de dire à qui s’adresse le message envoyé par le Paris Saint-Germain. Mais une chose est sûre, c’est que tout le monde l’a bien reçu. Le recrutement du vice-champion de France fait énormément de bruit en Europe, où l’on constate que les Parisiens sont bien les seuls capables d’accumuler les recrues de haut niveau sans subir les conséquences de la crise sanitaire.

« Le meilleur PSG de l’histoire »

Du coup, même en Espagne où la presse a l’habitude de critiquer la politique du Paris Saint-Germain, le quotidien Marca prend plus que jamais le « méga projet » du Qatar au sérieux. « Cela fait 10 ans que le Qatar a débarqué au Parc des Princes. Et année après année, son projet paraît plus solide, plus proche de l'objectif, plus préparé pour soulever la coupe aux grandes oreilles, a reconnu le média madrilène. Les signatures galactiques de Beckham et d'Ibrahimovic ont laissé place à un projet plus fort, avec un noyau de très haut niveau et avec un ancien rêve converti en exigence : le succès européen. »

« Les renforts de cet été, presque tous gratuits, viennent confirmer la candidature du PSG pour tous les titres, a ajouté le quotidien. (...) Si Mbappé, même s'il ne prolonge pas, reste à Paris la saison prochaine, Mauricio Pochettino aura entre ses mains le meilleur PSG de l'histoire, un effectif dessiné pour faire des dégâts en France et lutter pour tout en Europe. » Pendant que le Real Madrid et le FC Barcelone luttent pour dégraisser, la presse locale s’avouerait presque vaincue par la puissance du Paris Saint-Germain.