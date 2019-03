PSG : Nasser Al-Khelaifi sort un atout XXL pour éviter Pôle Emploi !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est un ouragan qui s'est abattu sur le Paris Saint-Germain mercredi soir. Et les effets touchent l'ensemble du club de la capitale. Nasser Al-Khelaifi n'échappant pas à ce cataclysme.

Nasser Al-Khelaifi était venu sur la pelouse d'Old Trafford pour saluer les supporters du Paris SG après le triomphe de son équipe à Manchester United. Mais il ne se doutait pas que trois semaines plus tard, ses joueurs et lui seraient la cible de violentes critiques de la part des ces fans les plus acharnés, lesquels sont écoeurés après le fiasco au Parc des Princes. Et certaines rumeurs évoquent même la possibilité que l'émir du Qatar, présent pour PSG-Man Utd, décide de virer NAK, lassé de voir ce dernier ne pas réussir à améliorer les choses en Ligue des champions.

Cependant, ce samedi, deux spécialistes du Qatar affirment que l'actuel président du Paris Saint-Germain ne craint rien. Et pour cause. « Il y a deux temps dans la réaction du Qatar. Le premier, c’est le choc. Le deuxième, c’est celui des changements, et il y en aura probablement. La proximité entre Nasser al-Khelaïfi et l’émir du Qatar devrait protéger le premier », explique, dans L’Equipe, Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Une version confirmée par un journaliste spécialiste du Qatar. « L’émir est très emmerdé. Il y a beaucoup de gens qui lui demandent la peau de Nasser. Comme il n’appartient pas au cercle sociologique de l’émir, à la noblesse qatarienne, il n’est pas forcément en odeur de sainteté parmi ses conseillers. Pour autant, il y a un vrai lien d’amitié entre eux, il est vraiment protégé par l’émir », constate Emmanuel Razavi, directeur de Global Geo News. Et les regards se tournent désormais vers Antero Henrique, déjà critiqué cet hiver et qui va probablement payer au prix fort cette élimination face à Manchester United.