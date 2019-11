PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne fait pas le poids face à Daniel Riolo

Dans : PSG.

Grâce à la montée en puissance de RMC et à ses sorties remarquées dans l’After Foot, Daniel Riolo est devenu une référence dans le monde audiovisuel sportif en France.

Daniel Riolo n’a jamais eu sa langue dans sa poche, et il ne l'aura probablement jamais. Depuis plus de dix ans, le journaliste n’hésite pas à dire des choses qui fâchent, notamment sur les gros clubs français ou sur la Ligue 1 en général. Ce qui lui attire forcément les foudres de certains membres du championnat de France. Souvent critiqué et pris à partie sur les réseaux sociaux, Riolo ne fait donc pas l'unanimité. Et pourtant, ses dires ont un certain poids au sein du football tricolore. D'ailleurs, à 49 ans, le compagnon de Géraldine Maillet se verrait bien changer de vie en troquant son micro pour les bureaux… du PSG, le plus grand club français à l’heure actuelle.

« Si on me propose la présidence du PSG, je m'en vais... Mais seulement la présidence, hein, pas la communication ou les boulots à la con. Je ferais mieux que Nasser, c'est certain. Je bosserais avec Leonardo, on serait méga efficaces. Au départ, ce n'est qu'un joueur de tennis, Nasser, hein. Je ne sais pas s'il joue encore, d'ailleurs. Si ça fait dix ans qu'il n'a pas joué, je le prends quand il veut », a expliqué, dans So Foot, Riolo, qui n’a donc aucune limite pour la suite de sa carrière. Reste à savoir si le PSG fera appel à lui dans les années à venir. Ce qui est moins sûr...