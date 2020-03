PSG : Nasser Al-Khelaïfi a lâché Tuchel, c’est évident

Dans : PSG.

Thomas Tuchel seul contre tous au PSG, c’est la tendance selon Luis Fernandez, qui estime que les dirigeants le laissent s’enfoncer tout seul.

Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery et peut-être bientôt Thomas Tuchel, tous les entraineurs du PSG de l’ère QSI ont payé au prix fort les échecs européens du club de la capitale. A l’heure où le Paris SG jouera sa peau face à Dortmund ce mercredi dans un Parc des Princes vide, le coach allemand sait très bien que, malgré son contrat prolongé l’été dernier, il pourra prendre ses indemnités et se trouver un nouveau club. Même si la saison pourrait être encore longue et réussie, Thomas Tuchel peut déjà sentir qu’il n’est pas très soutenu au sein du club francilien. C’est ce qu’a noté Luis Fernandez, ancien joueur et entraineur du PSG, et encore présent il n’y a pas si longtemps que ça dans les arcanes du champion de France. Pour le consultant de BeIN Sports, c’est opération zéro soutien à Thomas Tuchel au sein du PSG.



« Comme Thomas évoque ouvertement Neymar et Mbappé, il est submergé par les questions car les médias adorent ce sujet ! Il est sans cesse sur le fil, il se découvre trop en fait, surtout qu’il n’est guère soutenu par la direction sportive. Un entraineur doit savoir éluder. Surtout, il doit gérer les problèmes en interne. Si un joueur râle car il est remplacé, comme Mbappé face à Montpellier, tu ne bouges pas et tu règles ça au vestiaire. Sinon, ça créé un nouveau débat médiatique et d’autres questions. Srutotu, ça influe sur ton crédit vis-à-vis des joueurs qui te jugent en permanence. Or, ce sont eux qui te gardent ou pas ! », a livré dans France Football un Luis Fernandez pour qui, entre sa direction et le vestiaire, Thomas Tuchel ne doit plus avoir beaucoup de soutiens au sein du club.