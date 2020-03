PSG : Tuchel menacé par 100% des joueurs ?

Dans : PSG.

En cas d'élimination par Dortmund, le coupable est tout trouvé et Thomas Tuchel paiera cash ses relations compliquées avec Leonardo....et l'ensemble des joueurs.

On ne sait pas encore dans quelles conditions le Paris Saint-Germain recevra le Borussia Dortmund au Parc des Princes, et même la date de ce match retour de Ligue des champions, prévu officiellement le mercredi 11 mars, ne semble plus certaine. La seule chose qui semble acquise du côté du PSG c’est que Thomas Tuchel aborde cette rencontre décisive avec une énorme pression. L’entraîneur allemand en est bien conscient, un an après le fiasco face à Manchester United, une élimination à ce stade de la compétition sera inacceptable pour l’Emir du Qatar, lequel avait pourtant vivement contribué à le faire venir à la place d’Unai Emery.

Mais en plus, Thomas Tuchel sait qu’il ne pourra pas compter sur ses joueurs face aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Car ces dernières semaines le technicien du PSG a perdu la confiance du vestiaire, ses critiques après la fête d’anniversaire du trio Icardi-Di Maria-Cavani ayant permis de ressouder le groupe…contre lui. Alors du côté du Parisien, le constat est clair, Thomas Tuchel a zéro droit à l’erreur. « La composition que l’Allemand alignera contre Dortmund au Parc des Princes aura donc une réelle incidence sur la suite de la saison, au moins autant que le résultat final. Quel système ? Cavani ou Icardi ? Gueye ou Paredes ? Quid de Thiago Silva ? Placé sous haute surveillance par sa direction, voilà Tuchel aussi observé de près par un vestiaire soudé. En cas d’élimination, le fusible défaillant sera simple à trouver », prévient le quotidien francilien. Il est vrai qu’on voit mal Thomas Tuchel rester une saison de plus au Paris SG, le titre de Champion de France et les deux coupes nationales n’étant plus réellement l’objectif du club de la capitale.