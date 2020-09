PSG : Naples met Koulibaly en vente, Al-Khelaïfi va-t-il plonger ?

Dans : PSG.

Avec les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le PSG a besoin d’un défenseur central.

Et pas d’un second couteau, sachant qu’Abdou Diallo a déjà un peu ce rôle de joueur pouvant dépanner en Ligue 1, mais pas forcément au plus haut niveau européen. L’idéal serait de recruter un cadre européen capable de faire franchir un cap à la défense parisienne, forcément amoindrie par la perte d’un joueur comme Thiago Silva, présent depuis 8 ans et capitaine du club parisien. Le nom de Kalidou Koulibaly a souvent été évoqué, mais la légendaire gourmandise du Napoli a empêché toute discussion. Toutefois, la donne a changé et le président Aurelio De Laurentiis semble désormais prêt à revoir sa copie au sujet du Sénégalais. Ainsi, finis les 100 ME demandés pour envisager un départ, l’addition a baissé selon ses dires, et toute offre jugée raisonnable sera étudiée.

« Koulibaly et Milik ? Ils sont tous les deux sur le point de sortir, si le marché des transferts le permet. Donc, si le marché des transferts nous permet de vendre ces deux excellents joueurs, nous saurons comment les remplacer. Sinon, nous en reparlerons l’année prochaine. Maintenant, dès qu'il y'aura des offres importantes, on vendra tout le monde. J’ai compris que dans ce pays rien n'est garanti. L'Europe est en décomposition. Il faut vivre au jour le jour », a prévenu le dirigeant napolitain au sujet de deux de ses joueurs les plus demandés, sur Radio Kiss Kiss. Reste à savoir ce que De Laurentiis entend par des offres importantes, et si le PSG peut tenter sa chance autour de 60 ME, alors que Manchester City envisage de faire une offre à ce niveau prochainement.