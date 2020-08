PSG : 70 ME sur Koulibaly, canicule à Paris !

Dans : PSG.

Avec les départs cumulés de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain est dans l’obligation de recruter un défenseur central au mercato.

Le club de la capitale a pris la température dans plusieurs dossiers (Kalidou Koulibaly, Boubacar Kamara, David Alaba, Lucas Hernandez). Mais cet été, Leonardo ne disposera pas d’une enveloppe illimitée sur le marché des transferts. Et pour cause, le Covid-19 est passé par là et a fortement impacté les revenus du Paris Saint-Germain. Cela étant, le champion de France en titre reste très ambitieux et souhaite frapper fort pour remplacer son historique capitaine. Raison pour laquelle la piste Kalidou Koulibaly (Naples) n’a pas encore été définitivement enterrée, selon les informations de Sporx.

Le média affirme que pour s’attacher les services du roc sénégalais, le Paris Saint-Germain est prêt à monter jusqu’à 70 ME. Une information à prendre avec des pincettes, Leonardo ne disposant que de 80 à 100 ME pour faire ses emplettes sur le mercato cet été, mais qui prouve que le champion de France est déterminé à marquer les esprits sur le marché des transferts après le Final 8 de la Ligue des Champions. Surtout, cette information prouve que le fair-play financier ne fait plus peur à grand monde après la décision du Tribunal Arbitral du Sport, qui a totalement blanchi Manchester City il y a quelques semaines. Reste maintenant à voir si l’information d’une offre du PSG pour Kalidou Koulibaly se concrétisera dans les faits car ces derniers mois le défenseur napolitain était plutôt cité comme étant proche de Manchester United. Un tel recrutement sera favorablement accueilli par les supporters franciliens, lesquels attendent avec impatience de voir qui sera le successeur de Thiago Silva en défense.