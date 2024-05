Jorge Mendes nouveau patron du PSG, c'est confirmé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, l'ombre de Jorge Mendes planait sur le recrutement du PSG. Cela est encore plus prononcé un an plus tard. En plus de placer ses poulains à Paris, il commande la stratégie de Luis Campos pour le prochain mercato.

Accusé d'être le terrain de chasse de Mino Raiola par le passé, le PSG est-il passé sous le commandement de Jorge Mendes ? L'agent portugais est connu pour ne pas se limiter à son simple emploi d'agent partout où il va en Europe. Il a notamment changé de fond en comble Wolverhampton en Premier League. Au PSG, il est très proche de Luis Campos. Le club parisien ne s'en est pas plaint quand il a pu recruter Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte, Marco Asensio ou encore Bradley Barcola l'été dernier. Jorge Mendes est aussi l'agent de Vitinha et de Warren Zaire-Emery, ce qui lui donne une certaine importance dans le vestiaire parisien.

Mendes utilise Yoro pour diriger au PSG

Selon les informations du compte Sports Zone sur X, l'influence de Jorge Mendes s'étend même jusqu'à la direction sportive du PSG. En effet, l'agent portugais se mêle directement ou indirectement du mercato parisien. Plusieurs épisodes symboliques sont relatés. Tout d'abord, concernant la prolongation de Warren Zaire-Emery jusqu'en 2029. Elle a pris plus de temps que prévu car Jorge Mendes « l’a volontairement retardé ». Il était « insatisfait par la volonté du PSG de recruter au milieu cet été ».

Jorge Mendes influe aussi sur le recrutement de deux pépites françaises : Désiré Doué et Leny Yoro. Le Rennais est convoité par le PSG mais, selon Sports Zone, Jorge Mendes s'oppose à sa signature et à celle de tout ailier gauche cet été. On peut y voir l'envie de protéger Bradley Barcola. Il est d'ailleurs aussi contre la venue d'un numéro 9 et donc d'un concurrent direct pour Gonçalo Ramos. Concernant Yoro dont il est l'agent, Jorge Mendes utilise le Lillois pour influencer les décisions du PSG. Il fait miroiter la signature du jeune défenseur central alors que ce dernier serait « de plus en plus sensible » au projet du Real Madrid. De quoi donner bien des soucis à Luis Campos, affaibli sur le plan sportif et financier au PSG.