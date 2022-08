PSG : Naples exige Navas, son salaire et 25ME contre Fabian Ruiz

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Aurelio de Laurentiis n'est pas du genre à négocier tendrement. Le propriétaire de Naples a fait savoir à Nasser Al-Khelaifi ce qu'il voulait avant de laisser partir Fabian Ruiz

Ciblé par Luis Campos comme une des priorités pour venir apporter une solution supplémentaire à Christophe Galtier en milieu de terrain, Fabian Ruiz a encore un an de contrat avec Naples. Et le président du club italien a bien l’intention de profiter de cette situation contractuelle pour se lancer dans un bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Car Aurelio de Laurentiis souhaite qu’un joueur fasse le chemin inverse et ce joueur c’est Keylor Navas, le gardien costaricien du PSG qui sait que cette saison il sera dans l’ombre de Gianluca Donnarumma. Tandis que l’on annonce depuis quelques jours que l’international espagnol a déjà scellé un accord total avec Paris, le dossier paraît être à l’arrêt, une situation déjà connue avec Milan Skriniar et l’on sait comment ça s’est terminé. Mais ce samedi, Niccolo Ceccarini, journaliste italien, annonce que du côté de Naples on a fait une offre à Paris.

Fabian Ruiz d'accord avec le PSG, mais pas Naples

En effet, alors que la saison de Serie A débute lundi contre Vérone pour le Napoli de Luciano Spalletti, l’entraîneur italien espère que ses dirigeants vont réussir le challenge qu’ils se sont mis. Le journaliste de TuttoMercatoWeb affirme que Naples exige en échange de Fabian Ruiz la somme de 25 millions d’euros, ainsi que le prêt de Keylor Navas et la prise en charge de 70% du salaire du gardien de but. Si on avait évoqué un possible deal à 50-50 sur le salaire, Aurelio de Laurentiis a visiblement de pousser un peu plus loin le curseur et pense être en situation de force dans ses négociations avec le Paris Saint-Germain. Afin d'avancer dans les négociations, Cristiano Giuntoli est arrivé à Paris, le directeur sportif de Naples étant déterminé à rapidement boucler l'opération.