PSG : N'Golo Kanté à Paris, le cadeau de Noël du Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte terminer son mercato en boulet de canon. Mais le club de la capitale prépare aussi des coups pour l'hiver prochain.

A Paris, les périodes de mercato sont toujours très attendues. Alors que le marché des transferts se clôture le 1er septembre à 23h, le PSG ne veut plus perdre de temps. Trois joueurs sont encore espérés par Christophe Galtier et Luis Campos. Selon les informations récentes du Parisien, ils ne seront probablement que deux à venir renforcer l'effectif des champions de France. Au rayon des départs, quatre joueurs sont priés d'aller voir ailleurs : Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Edouard Michut et Layvin Kurzawa. Si aucune surprise n'est à écarter du côté du PSG en cette fin de mercato, un nom revient déjà pour la période hivernale : N'Golo Kanté.

Kanté au PSG, enfin le bon moment ?

Claude Makelele talking about Ngolo Kante. 💙 pic.twitter.com/aUAlpU0qze — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) August 26, 2022

Comme indiqué par Thomas Tuchel dernièrement, le champion du monde n'est pas certain de continuer à Chelsea dans les prochains mois. Ses trop nombreuses blessures, couplées à un niveau de jeu pas toujours satisfaisant, commencent à frustrer le club londonien. Mais que N'Golo Kanté se rassure, il ne manquera pas de prétendants. En Ligue 1, le PSG aimerait le récupérer et ce, depuis de nombreuses années. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Blues, Kanté sera autorisé à discuter avec le club de son choix le 1er janvier 2023. Selon The Times, le Paris Saint-Germain surveille dès à présent la situation contractuelle de N'Golo Kanté, pour frapper au bon moment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N'Golo Kanté (@nglkante)

Une signature dès le mois de janvier prochain voire lors du prochain mercato estival est donc une vraie possibilité, surtout si le PSG n'arrive pas à recruter au milieu de terrain d'ici le 1er septembre. Doute cependant sur ce dossier, la réticence supposée de N'Golo Kanté à évoluer en Ligue 1 depuis plusieurs années. Les sollicitations et quelques connaissances parisiennes ne motiveraient pas le champion du monde à s'engager au PSG. Mais dans le football, tout peut changer et la signature de Kanté à Paris serait assurément un énorme coup pour les champions de France.