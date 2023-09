PSG n'est plus le Pigeon St-Germain, record battu ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a clôturé ce vendredi un marché des transferts très mouvementé. Le club de la capitale a recruté drastiquement mais aura aussi fait pas mal de ventes intéressantes.

Comme prévu, l'été aura été chargé pour le PSG sur le mercato après une saison chaotique sous les ordres de Christophe Galtier. Au terme d'une dernière journée rocambolesque, les champions de France auront arraché la signature de Randal Kolo Muani en provenance de Francfort. Mais le club de la capitale n'aura également pas chômé concernant les départs. Et ça pourrait encore s'enchaîner, car Julian Draxler et Marco Verratti sont tous les deux partants pour le Qatar... Deux départs qui vont encore rapporter une soixantaine de millions d'euros au PSG et qui viendront s'ajouter à ceux déjà marquants de Neymar Jr, Sergio Ramos ou encore Leo Messi, même si ces deux derniers n'ont pas généré d'indemnités de transferts. C'est bien simple, depuis l'arrivée de QSI en 2011, les Parisiens n'auront jamais aussi bien vendu.

Le PSG et le mercato, c'est du jamais vu

L'Equipe indique en effet ces dernières heures qu'au total, ce sont plus de 215 millions d'euros qui pourraient entrer dans les caisses parisiennes après toutes les ventes réalisées. Et ce, sans prendre en considération les départs, et donc les économies faites au niveau salarial sur Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos. De quoi voir l'avenir un peu plus sereinement pour le PSG. Aussi, les champions de France affirment un peu plus leur volonté de mettre fin à la politique des stars à outrance. L'idée, développer des jeunes talents et mettre en confiance Kylian Mbappé pour une éventuelle prolongation de contrat. Les joueurs de Luis Enrique vont devoir très rapidement s'accorder entre eux, car la campagne en Ligue des champions s'annonce périlleuse. Pour rappel, Paris est dans le groupe de la mort avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle.