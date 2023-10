PSG ‍: Muet contre le dernier, Mbappé a piqué une colère

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour après une petite blessure à la cheville, Kylian Mbappé n’a pas été efficace lors du match nul à Clermont (0-0) samedi. De quoi agacer l’attaquant du Paris Saint-Germain qui, selon un média espagnol, a exprimé sa colère dans le vestiaire après la rencontre.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique fait l’unanimité. Pour la philosophie de jeu offensive de l’Espagnol, et grâce à l’état d’esprit affiché par les joueurs, l’équipe francilienne version 2023-2024 a déjà récolté un tas de louanges. Et pourtant, le bilan comptable après sept journées de Ligue 1 n’est pas si emballant.

Mbappé a perdu ses nerfs

Le club de la capitale ne totalise que 12 points, bien loin des 19 unités que comptaient les Parisiens de Christophe Galtier au même moment la saison dernière. Un retard qui pourrait bien expliquer le coup de colère de Kylian Mbappé décrit par la presse espagnole. En effet, le média Defensa Central croit savoir que l’attaquant du Paris Saint-Germain était fou de rage après le match nul à Clermont samedi.

Le Français aurait perdu son calme dans le vestiaire, et ce ne serait pas la première fois cette saison. Cette réaction a peut-être aussi un lien avec son inefficacité en Auvergne. Kylian Mbappé, contraint de sortir sur blessure lors du choc face à l’Olympique de Marseille (4-0) le week-end précédent, et qui revenait après une petite blessure à une cheville, s’est heurté au gardien Mory Diaw et à son poteau.

Mbappé a été puni, le PSG paie une grosse addition https://t.co/aCtNBV1tc2 — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2023

L’information de nos confrères est évidemment à prendre avec beaucoup de précaution. Quoi qu’il en soit, cette rumeur fait sourire de l’autre côté des Pyrénées, où beaucoup estiment que Kylian Mbappé aurait dû rejoindre le Real Madrid depuis longtemps. Ce nouvel épisode raconté représente donc un argument de plus pour envoyer le capitaine de l’équipe de France chez les Merengue à la fin de son contrat l’été prochain.