PSG : MU ? Meunier va kiffer un match en 2019, c'est contre Pontivy

Questionné sur le match de Coupe de France à venir entre le Paris Saint-Germain et le club amateur de Pontivy, Thomas Meunier s'est montré enchanté.

Pour les formations de Ligue 1, le premier match de l'année civile en 32e de finale de Coupe de France est toujours un moment délicat à aborder. Début janvier, le fameux traquenard guette donc tous les clubs professionnels se rendant sur les pelouses des équipes de divisions inférieures. Ce sera notamment le cas du club de la capitale, qui affrontera le GSI Pontivy le 6 janvier prochain. Si la rencontre se déroulera dans un stade connu des Parisiens, à savoir au Moustoir de Lorient, le PSG jouera tout de même contre une équipe bretonne de National 3, pour qui ce sera le match d'une vie. De quoi inquiéter à Paris ? Thomas Meunier, lui, attend en tout cas ce match avec impatience.

« Le GSI Pontivy ? Ce sont des matchs très appréciables à jouer. Moi, j’adore ce genre de rencontre face à des équipes de moindre niveau : Ligue 2, National 1, 2 ou 3. C’est de la 'mort subite', les joueurs donnent leur vie sur le terrain, il y a une bonne ambiance… J’aime ce côté 'ambiance de village'. Là-bas, tout le monde attend cela avec impatience. Pour eux, c’est une belle récompense de pouvoir affronter le Paris Saint-Germain. Même si on affronte une équipe de N3, il faudra quand même rester méfiant à tous les coups, même s’il n’y a pas photo sur le papier. On ne sait jamais comment ça va aller. Et si Pontivy est arrivé là, c’est qu’il a fait un beau petit parcours », a déclaré, dans Ouest-France, le défenseur du PSG, qui a donc hâte de revenir de vacances pour jouer contre Pontivy. Pas sûr que ses coéquipiers, probablement un peu moins fan des déplacements folkloriques, ont la même joie en évoquant ce match. On pense notamment à Neymar, qui risque de subir un choc thermique entre l'été du Brésil et l'hiver du Morbihan.