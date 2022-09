PSG : MU arrive, le dossier Luis Campos devient fou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, déjà secoué par l'intérêt réciproque entre Luis Campos et Chelsea, voit Manchester United se mêler au dossier. Attention danger.

Il n’y a pas de pitié sur le marché des transfert, et cela concerne aussi celui des recruteurs de talents. En effet, Luis Campos, que l’on pensait bien installé au Paris SG avec son arrivée récente, son portefeuille bien garni pour recruter et aussi sa patte sur le vestiaire pour mettre les stars au pas, a visiblement envie de regarder ailleurs. Il a accepté récemment un rendez-vous avec Todd Boehly, le patron de Chelsea, pour devenir le directeur sportif des Blues, qui se cherchent un homme fort à ce poste afin de gérer le mercato et les centaines de millions d’euros que l’Américain se dit prêt à dépenser. Et visiblement, le dirigeant portugais est suffisamment intéressé pour écouter ce que le club londonien a à lui proposer, ce qui a déjà été vécu comme une grosse claque du côté du Paris SG.

Chelsea concurrencé par MU pour Luis Campos

Mais que dire de cette nouvelle information parue sur le média spécialisé Football London, et qui annonce que Manchester United est prêt à bondir sur Luis Campos si jamais un départ du PSG se dessinait réellement. Si au départ, cette idée était liée au rachat des Red Devils par Sir Jim Ratcliffe des mains des Glazer, le profil du Portugais séduirait néanmoins beaucoup un club du prestige de Manchester United. En effet, la formation d’Old Trafford a des moyens colossaux sur le plan financier, mais n’a pas toujours su les investir correctement, et les supporters locaux regrettent des dépenses colossales pour faire venir des joueurs comme Harry Maguire, alors qu’un Luis Campos aurait largement fait signer un Milan Skriniar avec une telle enveloppe.

Impossible toutefois de refaire le monde, et le PSG est persuadé que Luis Campos ne va pas lui claquer la porte au nez au début de ce nouveau projet. Surtout qu’à Paris, le dirigeant portugais n’est pas seulement un recruteur, mais il a aussi en charge tout le secteur sportif, et a fait évoluer le règlement interne et possède le feu vert de sa direction pour incendier ou sanctionner les joueurs du club, y compris les stars, si jamais tout le monde ne jouait pas le jeu. Néanmoins le Paris SG va devoir suivre ce dossier avec attention, car Luis Campos fait rêver en Premier League, et il est parfois difficile de résister aux sirènes anglaises.