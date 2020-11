PSG : Mourinho expédie une star anglaise à Paris !

Dans : PSG.

Un joueur majeur d’une équipe en conflit avec José Mourinho, voilà qui n’est clairement pas une nouveauté ces dernières années. Le PSG pourrait en profiter.

Cette fois, la scène se passe à Tottenham et concerne Dele Alli, qui était autrefois le dynamiteur de l’attaque des Spurs. L’international anglais a vu son statut se dégrader depuis l’arrivée du Special One, au point désormais d’être à peine sur la feuille de match lors de certaines rencontres. Dégoûté par cette situation, Dele Alli avait fini par accepter cet été que son temps à Londres était terminé, et envisageait de rejoindre le PSG. Mais Tottenham n’a jamais accepté les trois offres successives de prêt en provenance du Paris SG, laissant l’Anglais de 24 ans en furie de devoir rester sous les ordres de José Mourinho.

Il n’y a pour le moment qu’en Europa League que Dele Alli récupère un peu de temps de jeu, mais sa dernière prestation face à Antwerp, où il a été sorti à la mi-temps, semble avoir définitivement scellé son avenir chez les Spurs. De quoi alimenter une seconde attaque, cette fois-ci réussie, du PSG cet hiver. En effet, le Daily Mail annonce que Tottenham ne bloquera plus le départ de celui qui était quasiment sa star quand le club était allé en finale de la Ligue des Champions en 2019. Le PSG sait donc ce qu’il lui reste à faire s’il veut récupérer un joueur revanchard et qui était encore considéré il y a peu comme une valeur sure. Une situation qui devrait intéresser Leonardo, alors que le PSG pêche parfois dans l’animation offensive, notamment quand Neymar est blessé ou suspendu. L’été dernier, Tottenham a refusé un prêt payant de 6 ME qui n’était pas assorti d’une option d’achat automatique.