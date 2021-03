PSG : Mission réussie, Di Maria va prolonger d’un an

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria va logiquement poursuivre son aventure au sein du Paris Saint-Germain.

Tout le monde le sait, Angel Di Maria a envie de terminer sa carrière européenne dans le club de la capitale française. Un vœu que l'international argentin est en passe de réaliser. Puisque selon les informations de RMC, le joueur de 33 ans va bel et bien prolonger son bail au PSG. En effet, d’après des proches de Di Maria, « un accord total pour une prolongation a été trouvé entre l'Argentin et le PSG ». Au cours des prochaines semaines, celui que Paris a recruté contre un chèque de 63 millions d’euros à Manchester United en 2015 va prolonger d’une seule année.

Leonardo ne confirme pas

Une information pas encore confirmée par Leonardo. « La prolongation de Di Maria est en bonne voie. Avec Di Maria, on va voir dans les prochains jours pour arriver à la signature. À l’heure actuelle, ce n'est pas signé », a simplement confié le directeur sportif du PSG dans Top of the foot ce jeudi soir. Même si le dirigeant brésilien préfère rester prudent tant que Di Maria n’a pas apposé sa signature sur son nouveau contrat, l’Argentin ne partira donc pas libre l’été prochain.

La Ligue des Champions, l'ultime obsession de Di Maria

Et d’ici à son retour dans son pays, au club du CA Rosario, où il finira sa carrière après l’avoir débuté en 2005, El Fideo cherchera donc à accomplir son dernier rêve avec Paris : remporter la Ligue des Champions. Une compétition qu’il a déjà soulevé avec le Real Madrid en 2014. Mais gagner la première C1 de l’histoire du PSG avec son compatriote Mauricio Pochettino sur le banc de touche, ça aurait de la gueule comme cadeau d’adieu au PSG. Di Maria n’ambitionne plus que cela, au moment où Paris a validé son ticket pour les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles face au Barça mercredi...