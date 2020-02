PSG : Mis sous pression, L’Equipe évoque sa Une polémique

Dans : PSG.

La fameuse Une de L’Equipe « Gonflés à bloc » était-elle visée par Leonardo dans sa tirade de dimanche soir ? Le journal l’a visiblement perçu comme ça.

Les supporters parisiens ne l’ont pas digéré, et les dirigeants non plus. Si la remontada encaissée face à Barcelone en mars 2017 reste un fiasco sportif, le traitement de ce match retour par la presse française avait fait grincer quelques dents. Il faut dire que la Une de L’Equipe la veille du match, avec des Barcelonais motivés et le titre « Gonflés à bloc » avait laissé penser que le journal sportif numéro 1 en France rêvaient de voir le FC Barcelone faire l’exploit. Même Thomas Meunier s’en était agacé, estimant que L’Equipe ressemblait plus à un journal espagnol que français. Alors, à l’heure où Leonardo a sermonné les médias en demandant un peu plus d’optimisme et de soutien pour le club français qui a le plus d’ambitions en Europe, le journal s’est quelque peu défendu ce mardi dans un article intitulé « « Négativité », vraiment? ». Ce qui a permis aux journalistes de revenir sur ce fameux épisode de la Une, qui était en fait… un message préventif.



« C’était un avertissement, pas une prise de position, et le Parisien avait aussi mis en garde contre Messi, Suarez et Neymar, « capables de tout » selon lui. A raison », a ainsi fait savoir L’Equipe, pour qui cette Une a simplement été mal perçue par l’ensemble du PSG. Et surtout, au moment de faire le bilan de son suivi du Paris SG, Le média assure qu’il n’y a aucune négativité autour du champion de France. Les supporters du club francilien n’en seront certainement pas convaincus.