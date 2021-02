PSG : Miracle au Barça avant la Ligue des Champions

Dans : PSG.

Même si le FC Barcelone a fait le plein de confiance en étrillant Alaves samedi en Liga (5-1), Ronald Koeman a encore quelques problèmes à régler d’ici au choc contre le PSG en Ligue des Champions.

À deux jours du huitième de finale aller de la C1 face à Paris, le Barça sait qu’il peut se reposer sur son attaque. Alors que Leo Messi est littéralement en feu depuis le début de l’année, Griezmann, Dembélé et Trincao sont aussi bouillants. Par contre, le club catalan n’est pas du tout au point au niveau défensif… Déjà parce que Ronald Koeman doit faire face aux absences des uns et aux méformes des autres. Et l’entraîneur néerlandais n’a donc plus beaucoup de solutions pour former sa charnière centrale. Si Lenglet devrait tenir sa place derrière, Koeman pourrait faire descendre De Jong en défense, surtout que le jeune Mingueza pourrait jouer à droite. Des potentielles solutions de repli en attendant un retour surprise ?

Si l’on en croit les informations de Mundo Deportivo, le FCB a reçu une très bonne nouvelle ce dimanche, avec le retour à l’entraînement de… Gerard Piqué. Gravement blessé à un genou en novembre dernier, l'international espagnol devait être indisponible jusqu’en mars. En avance sur les prédictions des médecins, Piqué pourrait donc rejouer plus vite que prévu. Malgré tout, il ne sera pas titulaire mardi au Camp Nou. Au contraire de Ronald Araujo ? Touché à une cheville, l’international uruguayen a lui aussi retrouvé le groupe blaugrana dimanche. Pas sûr toutefois que le FCB prendra un risque avec son jeune joueur. Mais au moins, Koeman aura un peu plus de choix avant de défier la troupe de Kylian Mbappé.