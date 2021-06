PSG : Mino Raiola le vrai directeur sportif de Paris ?

Dans : PSG.

Le PSG a bouclé un énorme coup en ce début de semaine avec la signature imminente de Gianluigi Donnarumma, libre de tout contrat.

Le gardien de l’AC Milan devrait débarquer sans indemnité de transfert en provenance de l’AC Milan mais avec un salaire colossal estimé à plus de 12 ME par an. Une somme XXL pour un gardien qui n’est pas certain d’être titulaire au PSG, dans la mesure où le club francilien compte également dans ses rangs un certain Keylor Navas, exceptionnel depuis deux ans à Paris. Dès lors, l’intérêt de cette signature se pose et à ce sujet, les avis divergent. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe se pose également la question de l’intérêt du recrutement de « Gigi » Donnarumma. Au-delà de l’aspect purement sportif, le quotidien national s’attarde sur le pouvoir de plus en plus important d’un certain Mino Raiola, agent de Moise Kean, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, à Paris.

20 ME de commission pour Raiola ?

« Les thuriféraires de Leonardo, le directeur sportif parisien, loueront sans doute sa capacité à attirer un joueur libre. Mais sur un marché des transferts difficile, recruter un jeune gardien, qui ne disposait pas d'autres offres majeures, pour un salaire - d'après les médias italiens - de 12 ME net annuels sur cinq ans, est-ce une si bonne opération ? » s’interroge le média avant de conclure. « La possible arrivée de Donnarumma continuera à nourrir des commentaires sur les relations entre Mino Raiola, agent du joueur, et Leonardo. Le célèbre conseiller a pris une place considérable ces dernières années dans les mercatos parisiens (Kean, Verratti, Areola...). Les médias italiens évoquent, pour cette transaction, une commission de 20 ME ». Si le montant de cette commission venait à se confirmer, l’affaire ne serait finalement plus si bonne que cela pour le PSG, malgré le statut de joueur libre de Donnarumma.