PSG : Donnarumma prêté, Paris a tranché !

Dans : PSG.

Le PSG a trouvé un accord avec Mino Raiola pour la signature de son poulain Gianluigi Donnarumma jusqu’en 2026.

Le gardien formé à l’AC Milan arrive libre en provenance du club lombard, qui n’a pas réussi à trouver d’accord financier avec Mino Raiola pour le conserver. C’est donc au PSG que Gianluigi Donnarumma va poursuivre sa carrière pour le plus grand bonheur de Leonardo, qui le piste depuis de longs mois. La question de la concurrence entre Donnarumma et Keylor Navas, qui sort de deux saisons fantastiques, va néanmoins se poser. Il y a quelques jours, un éventuel prêt de l’international italien était évoqué. Mais à en croire les informations obtenues par l’insider Fabrizio Romano, il n’y a absolument aucune chance que Gianluigi Donnarumma quitte le PSG cet été. Il sera bel et bien en concurrence avec Keylor Navas, pour le duel le plus épique d’Europe à ce poste.

« Donnarumma n’attend plus que de signer son contrat jusqu’en juin 2026 en faveur du PSG. L’accord verbal est total et définitif. Il devrait par ailleurs rester au Paris Saint-Germain en tant que concurrent de Keylor Navas. Aucune chance de prêt à ce jour. Son salaire total sur les cinq ans sera d’environ 60 ME si tous les bonus s’activent » a publié le journaliste italien, fermant totalement la porte à un prêt de Gianluigi Donnarumma, comme cela avait été évoqué. Reste maintenant à voir comment Mauricio Pochettino s’y prendra pour établir une hiérarchie entre l’ancien gardien de l’AC Milan et Keylor Navas, qui a particulièrement brillé en Ligue des Champions ces deux dernières saisons. A l’instar du Barça de l’époque Ter Stegen-Bravo ou du Real Madrid avec Courtois et -justement- Keylor Navas, le PSG utilisera peut-être un gardien en Ligue 1 et l’autre en Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, ce sont de sacrés maux de tête en perspective pour Mauricio Pochettino.