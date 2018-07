PSG : Milan vexe Bonucci, Paris n'en demandait pas tant

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

En raison du schéma à trois défenseurs envisagé par Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain tente de renforcer sa charnière centrale.

En plus de l’Allemand Jérôme Boateng, le champion de France s’intéresse aussi à Leonardo Bonucci. Une piste où les obstacles semblent disparaître les uns après les autres. Car en début de mercato, il était difficile d’imaginer son départ du Milan AC. L’international italien avait en effet juré fidélité aux Rossoneri.

Mais ça, c’était avant d’apprendre l’exclusion des coupes européennes pour les deux prochaines saisons. Et ce n’est que le début. D’après La Gazzetta dello Sport, le Milan AC, dans le viseur de l’UEFA, aurait indiqué à Bonucci qu’il pouvait partir s’il le souhaitait. De quoi vexer le défenseur de 31 ans qui envisage désormais un transfert.

Les conditions du Milan AC

La destination ? Le média transalpin cite le PSG, qui a tout pour séduire l’ancien Turinois : la possibilité de lui offrir un bon salaire et un statut de cadre, la Ligue des Champions ainsi que la présence de son compatriote Gianluigi Buffon. Mais pour valider ce départ, la direction milanaise réclamerait au moins 40 M€, et demanderait à son joueur d’annoncer sa volonté de partir. Si le PSG et Bonucci veulent aller plus loin, ils savent ce qu’il leur reste à faire...