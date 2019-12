PSG : Meunier toujours à Paris, la Juve s’en mord les doigts

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat, Thomas Meunier (28 ans) attend toujours un signe du Paris Saint-Germain. Sans nouvelles, le Belge pourrait recevoir une offre séduisante cet hiver.

Au Paris Saint-Germain, les joueurs en fin de contrat l’été prochain sont toujours dans le flou. La mi-saison approche et la direction n’a toujours pas pris de décision. Ou du moins, aucun choix n’a été annoncé. C’est dans ce contexte incertain que Thomas Meunier va aborder son mercato en janvier, lui qui a pourtant multiplié les appels du pied dans les médias. Malgré son faible temps de jeu, le latéral droit souhaite prolonger son bail et le répète quasiment à chaque sortie médiatique. Cela n’a sûrement pas échappé aux clubs intéressés par son profil, parmi lesquels on retrouve la Juventus Turin.

Rappelons que la Vieille Dame était passée proche de sa signature cet été, lorsqu’un échange avec l’Italien Mattia De Sciglio avait été évoqué avec le directeur sportif parisien Leonardo. Quelques mois plus tard, les Bianconeri regrettent sûrement de ne pas avoir conclu l’opération. Car selon le Corriere dello Sport, la Juventus Turin n’est pas du tout satisfaite des performances de Danilo, jugé imprécis sur ses centres et fébrile dans ses sorties de balle. Le champion d’Italie aimerait donc se séparer du Brésilien arrivé en août dernier afin de retenter sa chance avec Meunier. Reste à savoir si le Diable Rouge serait ouvert à un départ avant la fin de son contrat.