PSG : Meunier n’arrête pas de mentir, Al-Khelaïfi enrage !

Dans : PSG.

Les belles paroles de Thomas Meunier sur son envie de rester au PSG ne passent pas du tout dans les locaux de la direction.

A chaque passage devant les micros ou chaque prise de parole sur les réseaux sociaux, Thomas Meunier clame haut et fort son désir de rester au Paris Saint-Germain. Selon le Diable Rouge, il ne manque plus qu’une offre du PSG pour qu’il signe sur le long terme et mette ainsi fin au suspense. « Mon ambition est de rester au PSG la saison prochaine. Le club le sait. Ça se discute », a encore confié l’ancien de Bruges à France 2 en ce début de semaine. Mais ce jeudi, Le Parisien clame haut et fort que la réalité est totalement différente et que le comportement du latéral parisien agace au plus haut point la direction du club. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a effectué une très belle offre de contrat à Meunier et ce dernier n’y a pas répondu favorablement, n’émettant aucun désir de rester dans la capitale française.

Courtisé par Dortmund, le Belge se verrait bien continuer à Tottenham, lui qui est un fan de la Premier League. Mais plus que son choix d’avenir, c’est le double discours de Meunier qui énerve Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui sont lassés d’entendre le joueur clamer son envier de signer au PSG, alors qu’il n’en a pas la moindre intention. Des révélations qui vont certainement achever cette collaboration, et peut-être même empêcher un accord pour un avenant à son contrat, qui permettrait aux joueurs libres de rester quelques semaines de plus dans leur club actuel pour finir une saison désormais décalée. En tout cas, Leonardo s’est déjà mis en quête d’un nouvel arrière droit, qui ne devrait pas être Achraf Hakimi, jugé trop cher en raison des 55 ME demandés par le Real Madrid pour le vendre au PSG.